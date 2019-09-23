鴻海創辦人郭台銘已退出2020年總統大選戰局，但據許多民調顯示，國民黨總統參選人韓國瑜的支持度，依舊落後給尋求連任的總統蔡英文。對此，世新大學新聞系教授彭懷恩認為，基本盤雖對民進黨有利，但不要小看韓國瑜的爆發力，加上韓國瑜搭上全球民粹的浪潮，最後韓勝出機會高。彭也斷言2020大選將會是投韓國瑜就是爽，討厭韓者投給蔡英文的爽與討厭之爭。

韓國瑜去年成功將高雄綠地變藍天，其個人魅力也讓他擁有大批死忠支持者。然而，韓國瑜的一言一行被外界放大檢視，使韓國瑜頻遭批評抹黑，民調也因此出現波動。據中評社報導，彭懷恩認為，去年九合一選舉後，藍綠基本盤約為47%與53%，綠營仍占優勢，且現為民進黨執政，可運用執政資源爭取選票，基本盤民進黨較有利。但他提及，韓國瑜有兩大優勢，最後韓勝出的機會高。

彭懷恩認為第一是全球掀起民粹的浪潮，當韓國瑜喊出莫忘世上苦人多時，這些對於生活現狀不滿的人就會對號入座。第二點，彭認為不要小看韓的爆發力。他說去年九合一選舉前期誰認為韓國瑜會贏？雖現在韓國瑜民調續下探，但都能穩住基本盤，且台灣有哪個政治人物，不叫遊覽車、不發便當能動員三重造勢那樣的人數。

彭懷恩認為，韓國瑜能以庶民的語言撼動人心，讓民眾願意跟著他走，但這樣民粹的方式也會引起部分人士反感。不過彭認為韓應是繼續將他的優勢極大化，也斷言2020大選將會是投韓國瑜就是爽，討厭韓者投給蔡英文的爽與討厭之爭。

(中時電子報)