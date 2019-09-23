郭昕宜已將戶籍遷到台中市北區，有可能參選挑戰藍營立委沈智慧。（摘自郭昕宜臉書）

藍營立委沈智慧表示，「半路插隊」回立法院，把僅剩1年任期的立委「做好、做滿」，給鄉親、當初交棒的市長盧秀燕最好的交代。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

台中市立委第5選區（北屯區、北區）藍綠戰將已就定位，民進黨徵召莊競程對決爭取連任的國民黨立委沈智慧。在盧秀燕當選台中市長後，沈智慧補選接力，鞏固藍營基本盤，成功打敗林佳龍子弟兵前交通局長王義川；莊競程以政治素人形象搶攻年輕選票，挑戰艱困選區，外傳郭台銘「美女幕僚群」之一的郭昕宜備戰，若呈「三腳督」狀態，選情恐添變數。

據了解，永齡基金會顧問郭昕宜已將戶籍，遷入台中市北區，雖立委第5選區向來被認為是深藍鐵票區，但口條好、知名度、政治敏感度高的郭昕宜，以第3勢力投入，有民眾說，基本盤不是每次都攻不破，讓原本藍綠爭戰局面，再添變數，選情熱鬧升溫。

國民黨老將沈智慧，今年初立委補選打敗民進黨的王義川，重回立法院，外界解讀是盧秀燕加持，日前沈智慧公布世新大學民調，問政服務滿意度破7成，其中「非常滿意」近15％，「地方服務」滿意度達63．4％。1天當3天用，勤走基勤、積極布局，是沈「半路插隊」回立法院的企圖心。

面對政壇老將、第3勢力，遭夾擊的綠營政治素人莊競程如何突破重圍？他自信地說，台灣民眾厭惡政治鬥爭，雖是素人參選，但沒有太多政治味，單純想以自己的專業，造福鄉里，為了守護台灣民主的心，出來參選，他一定會全力以赴。

地方議論，台中立委第5選區「三腳督」是否已成形？有政治學者研判可能性相當高，郭昕宜的投入，搶深藍大票倉，激發選區結構起變化，讓今年初才補選、重返立法院的沈智慧說，觀望不敢輕忽，而民進黨徵召的素人選將莊競程則信心大增。

(中時 )