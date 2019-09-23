CTWANT》小情侶蘭潭離奇溺斃 「鯉魚精抓交替」傳說再起

本月9日，嘉義市蘭潭才發生一對小情侶離奇溺斃事件，時隔一週又有一名男子在該處成為浮屍，當地民眾盛傳「鯉魚精抓交替」靈異之說。但本刊追查發現，這對情侶有經濟問題，男方還有毒品和酒駕前科，疑因將面臨牢獄之災心情不好，在潭邊喝酒失足而溺斃，但連續的死亡事件也為蘭潭再添一絲神秘色彩。

9月17日晚間近11點，嘉義市政府消防局接獲民眾報案，指蘭潭水庫三信亭發生溺水事件，警消趕到現場救起該名男子，緊急送醫仍搶救不及，不治身亡。這已是蘭潭2週來連續第2起的溺水致死案，也讓當地民眾人心惶惶，流傳已久的「鯉魚精抓交替」靈異說法再次掀起波瀾。

難怪當地居民會議論紛紛，因為前一周，一對小情侶竟然雙雙溺斃在蘭潭，現場沒留遺書，家屬也沒反對其交往，更沒有感情糾紛，但卻共赴黃泉，死因成謎。

蘭潭的神秘不僅民眾心存畏懼，天天在巡邏的員警體會更深。蘭潭當地的派出所，一位不願具名的員警透露，只要是深夜勤務，當巡邏經過潭邊時，只要看到有人站著不動，幾乎都不會主動上前盤查，「因為會怕看到不該看的東西，所以都自動閃過，當沒看到。」

本刊調查，兩人落水的地點蘭潭水庫舊稱紅毛埤，「蘭潭泛月」是嘉義8景之一，但長久以來地方傳聞怨靈很多，在此運動的民眾或釣客常傳曾目睹靈異現象，地方耆老也指述歷歷，還有一句罵人俗語「蘭潭沒加蓋」，就是影射蘭潭水庫是輕生的熱點。

根據消防局統計，蘭潭水庫是國內自殺率最高的水庫之一，2000至2007年該地就發生47起跳水自殺或溺水事件，造成42人成為潭底亡魂，光是今年也已有10人在此溺斃，另有2起在蘭潭自焚死亡命案。（未完）（記者／馮緯瀚）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

延伸閱讀

(中時電子報)