立法院本會期開議後，今天起開始進行各委員會審查議案，今天的重頭戲將是總統府秘書長陳菊受邀前往財政委員會進行「總統專機私菸案」專案報告。據了解，財政委會目前並未接到陳菊請假通知，因此陳菊應該會如期赴立院報告。不過，藍委認為，國安局的報告僅5頁，交通部報告更只有3頁半，完全是避重就輕，看不出相關單位有檢討誠意。

除了陳菊外，財委會還邀請國安局長邱國正、財政部長蘇建榮、交通部長林佳龍、金管會主委顧立雄、法務部調查局長呂文忠、華航董事長謝世謙及華膳空廚董事長葉菊蘭等人，共同針對「108年7月總統專機違法走私菸品案相關調查、處分及改善作為」，一同進行專案報告。

陳菊自接任總統府秘書長後，已經非第一次前往立院報告，去年12月，他就曾為了總統府預算以及所屬預算前往立院備詢，當時也是陳菊在接任總統府秘書長後，第一次到立院備詢。

(中時電子報)