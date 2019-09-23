衛福部健保署日前公布最新數據，台灣慢性腎臟病去年花掉健保513.78億元，蟬聯「最燒錢疾病」首位，而洗腎人數也攻破9萬人次，一年醫療費用高達449億元，洗腎率再奪世界第一。

洗腎人口逐年上升，和糖尿病最為相關，長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海說，「洗腎患者中，一半以上都是因為糖尿病。」這是因為糖尿病患中有1/3會出現腎臟病變，而糖尿病也是繼慢性腎臟病之後，名列「最燒錢疾病」亞軍，每年健保費約291億元。

洗腎5危險族群

1.糖尿病

2.高血壓

3.慢性腎臟病

4.多囊腎

5.反覆腎結石

另外，高血壓若病況控不好，會導致微血管硬化，同樣也會引發腎病變導致洗腎，因此積極控制三高是預防洗腎的關鍵之一。除此之外，免疫功能造成的慢性腎臟病、先天遺傳的多囊腎，以及腎結石處理不當，也都是洗腎的危險族群。顏宗海也提醒，許多人隨意服用來路不明藥物，或是經常自行購買止痛藥服用，也都可能影響腎臟功能。

顏宗海醫師說，隨著三高年輕化，預估未來洗腎年齡層也會逐漸降低，將面臨洗更久的情況，建議定期追蹤腎功能，及早發現及早治療。腎臟病依照腎絲球過濾率數值分成一到五期，如果到第三期之後，腎臟功能就難以逆轉，只會持續走下坡，此時要積極配合醫師治療，盡量延後洗腎時間。（未完）（記者／張雅淳）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)