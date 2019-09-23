張秀卿5年前再婚小12歲老公王國贊，為了替他傳宗接代，還一度停工專心做人，砸下2百萬、試過各種偏方，未料都沒好消息，讓她自責到「都躲起來哭」，但她還是會繼續努力，因為「生小孩是人生最重要一件事」。

據《聯合報》報導，張秀卿原本停工做人，但肚皮仍沒有消息，她乾脆轉換心態復工，但體質因為吃藥、打針改變，婚後暴肥不少，甚至曾飆到人生巔峰70公斤，遭老公虧：「妳根本是詐騙集團」，雖然老公愛拿她體重說嘴，但又常打包宵夜回家，跟她說「人生開心就好」，但她卻陷入兩難，還曾因辛苦減肥而痛哭。

而夫妻倆為了生孩子，試過各種偏方，燒了2百萬，打了破百支的排卵針，卻遲遲沒有好消息，她坦言對此相當自責，「老公是獨子，氣我自己怎麼那麼沒用」，甚至躲起來哭，近年靠工作分散對懷孕的渴望，不過仍會繼續努力做人，被問是否能滿足嫩尪需求？張秀卿也辛辣笑回「很會（炒飯）啊」。

(中時電子報)