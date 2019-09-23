CTWANT》扯! 安檢沒過 world gym爆違法營業收會員

國內第一大的香港商世界健身俱樂部World Gym，目前在全台灣已有84間分店，為了力拚明年在台上市，今年豪砸30億元積極在中南部擴店，但本刊調查，World Gym在台中新展的大甲店及苗栗竹南店，不但消防安檢未通過，連營業許可都尚未批准，但業者卻大動作招攬會員，根本無視法令，不管民眾安全死活。

事實上早在9月5日當天，台中市政府運動局、消防局、都市發展局等單位就曾前往WORLD GYM大甲店聯合稽查，發現業者明知未申請營業許可，不能開放營業，且大甲店僅2樓可申請健身使用，但卻發現該健身房「未辦理消防設備檢修申報」、「未辦理建物公共安全檢查申報」、「消防圖說審查不符」、「建物違規使用」、「未申請變更使用執照」等10項缺失未改善。

台灣區總裁柯約翰，今年斥資30億積極在中南部展店。（圖／報系資料照）

World Gym為何明知違規卻還要冒著風險擴店？本刊調查，今年2月中旬，World Gym的台灣區總裁柯約翰（John Edward Caraccio）宣布將砸下30億元在台展店，最快在年底遞件申請股票上市，並評估前往大陸與東南亞設點以擴大營運規模，為了達到上市規模而偷跑營業，卻對最重要的消防安檢視而不見。

此消息一出，World Gym於半年內陸續在彰化、員林、斗六、嘉義、及基隆等地展店，台中的豐原、清水、大甲也都能看到蹤影，即使是相對偏僻的苗栗苑裡跟竹南都相繼開幕，會員數預估達42萬人，居全台之冠。

針對大甲店與苗栗竹南店消防安檢未通過，以及還未取得營業許可卻偷跑營業一事，WORLD GYM廖姓公關在接到記者電話時僅表示「不予回應」。（未完）（記者／宋柏誼）（本篇圖、文由CTWANT授權使用）

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(中時電子報)