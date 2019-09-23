太空人美西封王。(MLB臉書)

前役遭天使反咬一口，太空人23日出動王牌投手韋藍德(Justin Verlander)，加上「春天哥」史普林格(George Springer)生涯首度單場3響炮，以13-5痛打天使，摘下美聯西區冠軍！美聯目前成為太空人、洋基雙雄對峙局面，兩隊都是102勝，最終戰績攸關季後賽主場優勢。

春天哥1局下首打席首顆球就轟成陽春炮，他第2局、第4局繼續開轟，前3個打席都是全壘打！他今日5支3猛打賞，3支安打都是全壘打。超級菜鳥艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)繳出4支4也非常可怕，整體攻擊指數達到1.103之譜。

韋藍德獲得第20勝，獨居美聯勝投王，5局失2分略失水準，自責分率提高至2.53(美聯第一)。其實他生涯也只拿過1次賽揚獎，但他當時把美聯MVP都一起拿了。今年還剩1次先發，若無意外可入袋個人第2座賽揚獎。

太空人2017年勇奪世界大賽冠軍(隊史首冠)，連續3年破百勝，也是美西冠軍3連霸。隊史另一次破百勝只有1998年的102勝(那時還在國聯)，所以這支就是史上最強的太空人。衛冕軍紅襪本季出局，勁敵洋基傷兵累累，太空人很早就成為世界大賽頭號熱門。

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(中時電子報)