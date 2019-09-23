網友留言。（摘自批踢踢網頁）

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

圖左為蔡英文在倫敦政經學院的委內瑞拉籍同學Jose。（翻攝《政經關不了》YouTube）

資深媒體人彭文正追查總統蔡英文的論文真假可謂費盡苦心，昨日更爆料說要邀請關鍵人物現身受訪，要說清蔡英文論文真假，但沒想到，此現身非現身，而是「現聲」，只見彭文正放出一段西班牙文的錄音檔，而且還沒有翻譯，讓看現場節目的網友非常傻眼，大喊他們看了什麼！

彭文正昨在《政經關不了》特地請來蔡英文在倫敦政經學院的同學－Jose。Jose是倫敦政經學院如假包換的公法學博士，委內瑞拉籍。但是當觀眾正在等待Jose現身時，只聽見一串西班文的錄音檔出現而已，後來，彭表示未能聯繫上該位同學，並稱以後會再想辦法跟他通上電話。

對於Jose的驚人「現聲」，網友YAYA6655於批踢踢發文表示，雖然提出很多疑點，不過看的出來彭P因為沒去英國留學過，對英國的學制都不瞭解，所以提出的那些疑點，外行人會覺得好像有疑點，內行的人邊看邊笑到肚子痛。「我建議彭P失業後可以去英國倫敦大學再修個博士。希望彭P再多加油了」。

底下網友也紛紛表示，「今天破25000啦」、「看到同學是網路上的不明聲音檔，立馬關掉...根本綜藝節目」、「就跟器官一樣亂打一通啊」、「就沒東西可以講了，我看差不多了」、「所以我說José博士呢」、「雞腸鳥肚怨念多嘻皮笑臉綜藝e咖搞不好笑」、「越來越智障」！

(中時電子報)