喜樂島聯盟推荐前副總統呂秀蓮參選2020總統，遭前總統陳水扁反對。阿扁在臉書自曝反對原因是，呂可能拉下蔡英文，讓韓國瑜當選；而韓當選，阿扁就會抓回去。阿扁此番自我表白，讓「宅神」朱學恒驚覺：幫韓國瑜助選！

陳水扁昨（22日）在臉書發文，說明為什麼自己不贊同呂秀蓮參選2020總統。阿扁認為，呂秀蓮要選總統不是不可以，但不是選擇在登記連署總統候選人的前夕倉促做決定。

阿扁說，「統派藍營好不容易整合成功，台派綠營殺出呂副而造成大分裂。呂副距離當選顯然最為遙遠，喜樂島聯盟黨臨時提名呂副，難道只是為了拉下蔡英文，不惜讓韓國瑜當選也無所謂嗎？」；

他還強調，「韓國瑜當選將和中國簽署『和平協議』，台灣變成西藏第二、香港第二，這是我們想要的嗎？韓國瑜也說過，只要他當選，阿扁就會抓回去，這是一心一意挺扁救扁的阿扁們所願意看到的嗎？」。

「宅神」朱學恒在臉書轉貼阿扁的這番表白，並寫道：「違反保外就醫規範：幫韓國瑜助選」。

而網友們更是熱烈回應：「投韓關阿扁 這就是競選口號」、「投韓國瑜的唯一理由找找到了」、「太好了啊，更值得期待韓當選了」、「原本不想去投票的我 整個都熱血起來了！」、「為了送你上路，，，更要投韓國瑜一票了」。

「有夢最美，希望相隨。祝福 陳錢總統願望成真。明年能回到-中監。重拾正常的生活。」、「恭喜韓市長，阿扁都公開替你拉票了，衝著可以將阿扁關回去很多中間選民都會投韓了」、「所以只要不投菜，那扁哥就會被關是嗎！？一語驚醒夢中人！我知道該投誰了！」。

(中時電子報)