儘管總統府已聲明過對指稱總統博士論文及學位證書造假的賀德芬、林環牆等人提告，「論文門」事件仍持續延燒，總統蔡英文昨受訪時又重申好幾遍「學位是真的」。教授林環牆被提告後，仍持續提出對蔡英文論文的質疑，他深夜發文指蔡的首位指導教授Mr.Lazar 當年幾乎從不來學校上課，並在1980-82期間，被校方勸退辭職。但小英在自傳《洋蔥炒蛋》中對教授讚譽有加，林環牆控「蔡英文的謊話又添一則了。」

美國北卡羅來納大學（UNC Charlotte）經濟學系台裔教授Hwan C. Lin（林環牆）指控蔡英文總統並沒有在1984年取得倫敦政經學院博士學位，在遭總統府提告後，仍持續在FB追打「論文門」。總統蔡英文昨受訪時重申好幾遍「學位是真的」，並表示「35年前的教育部絕對不是民進黨的，也不是蔡英文的。」

總統蔡英文。(報系資料照)

林環牆深夜在FB發文「誰是 Mr. Lazar？」他說，這個人的名字所以浮出，是因其首度出現於最近曝光的蔡英文在LSE時的學生紀錄。Mr. Lazar擔任蔡英文在LSE的第一個指導教授，時間是1980-81學年度的秋季班（M，Michaelmas Term：9-12月）與春季班（L，Lent Term：1-4月）。繼任的Mr. Michael Elliott 是蔡英文的第二個指導教授，時間是開始於1981年的暑期班（S，Summer Term：5-6月）。

林環牆說，有點奇怪，Mr.Lazar 並沒有出現在蔡英文那一本高度機密的所謂「博士論文」的致謝頁裡。根據他探詢當年熟悉LSE情形的人士得知，Mr.Lazar 的全名就是 Leonard Lazar。

林環牆表示，Mr.Lazar「他沒有博士學位，有少數的學術發表，但其中不少是屬書評（Book Review）之類。這個人也很神秘，在網路上找不到他的學經歷資料或諸如參加學術會議等相關的學術活動。」

Mr.Lazar 較能引起林環牆注意的學術發表是這本書：「Transnational economic and monetary law : transactions & contracts 」（1976），中文可譯為：「跨國經濟與貨幣法：交易&合同」。

詭異的是，林環牆質疑「雖然說這是一本書，但它卻是只是一本以活頁紙集合各不同來源論述，而成的「Looseleaf」。在以下的Google Books也沒有任何有意義的介紹：https://books.google.com/…/Transnational_Economic_and_Monet…」。

林環牆再提到一點「根據上面提到的人士表示，Mr.Lazar 當年幾乎從不來學校上課，並在1980-82期間，被校方勸退辭職。」

有趣的是，林環牆說，蔡英文在「洋蔥炒蛋到小英便當：蔡英文的人生滋味」中有這麽一段話：「到了倫敦政經學院後，學院指派了一位指導教授給我。我的老師是非常有名的學者，他寫的有關「國際經濟法」系列，至今仍是這領域中最完整的論述。但他年紀已大，後來學校又換了一位比較年輕的老師來指導我。」

林環牆說，這位年輕的老師應該就是Mr. Elliott， 而那位年紀大而「非常有名的學者」不就是Mr. Lazar。但為什麽那麽有名的學者，在網路上很難找到他的蹤跡？

林環牆表示「看完我對於 Mr. Lazar 的介紹，大家心裡一定很明白：蔡英文的謊話又添一則了，不是嗎？」他問，說真的，Mr. Lazar 究竟是不是還活著，有人知道嗎？

(中時電子報)