網友指出，iPhone 11的超廣角是糊的，旁邊的樹好慘。(翻攝自 PTT)

還有網友說，iphone 11根本沒對到焦。(翻攝自 PTT)

iPhone 11在20日正式開賣，不過用幾天後，不少網友在網路上PO出災情文，直指這次新的「超廣角鏡頭」問題很多，照片糊成一片、像沒對焦一樣，還有人拿到機王，拿出來夜拍有一半是綠的，「竹林七賢，手機整個高尚起來！」

多位網友在批踢踢實業坊PO文、留言，抱怨這次主打的「超廣角」相機，實際拍攝後明顯很模糊，畫質不太好，「門市拿了11測了遠拍，放大看顆粒很多...糊糊的」、「實機出來的照相真的超澆火，之前一堆狂吹照相神的youtuber忽然好安靜…」、「廣角的邊緣畫質會不好正常，但連畫面中心對焦都怪糊的」、「拿掉相機這功能，今年也沒有任何特色了」。

更慘的是，有網友在開賣當天衝去買iPhone 11，興高采烈測試夜拍功能，快門一按臉就綠了，「我知道有綠點是手機夜拍的通病，但有人遇到半邊綠屏放棄人生的iphone11嗎？」讓網友們笑死，「在竹林嗎」、「原來是在竹林，我還以為是機王勒」、「這綠色看起來真的是夜幕綠了」、「這種品管真的跟apple很不搭」。

網友興奮拿iPhone 11來夜拍，結果一半是綠的、變竹林。(翻攝自PTT)

(中時電子報)