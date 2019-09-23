美國媒體在球季開打前進行的年度最佳防守獎預測，結果由剛轉戰湖人的「一眉哥」安東尼戴維斯拔得頭籌，並且阻擋了爵士戈貝爾的三連霸之路。

安東尼戴維斯不但進攻能力兇悍，就連防守能也相當出色，生涯7個球季有3次是聯盟阻攻王，3次入選年度最佳防守陣容，來到湖人之後肯定會在防守端做出更多努力，是最有希望阻止戈貝爾三連霸的人選。

爵士向來以防守見長，戈貝爾承襲了優良傳統，6年生涯場均2.2阻攻，加上防守籃板能力的提升，未來只要能控制犯規次數，年度最佳防守殊榮爭奪榜單上肯定能佔有一席之地。

「字母哥」阿提托康波雖然有些技術方面有待加強，比如三分球，但他的防守能力確實非好，上賽季場均1.3次抄截、1.5次阻攻、防守籃板10.3個，是全聯盟綜合防守能力最好的球員之一，加上有著MVP光環，新賽季是年度最佳防守獎的熱門候選人。

轉戰至快艇、上賽季總冠軍系列賽MVP得主里歐納德，6尺7吋的身高卻有著7尺3吋的臂長，他的優異防守成為其他球員的噩夢。

即將23歲的溜馬防守大將透納，上賽季場均2.7次阻攻，成為聯盟的火鍋王，他憑藉個人之力把溜馬的團隊防守提升到聯盟前三強，超強的阻攻能力幫助他在爭奪年度防守殊榮上佔了有利位置。

其他入選前十爭奪新賽季年度最佳防守獎的球員還有快艇貝弗利、勇士卓雷蒙格林、鵜鶘哈勒戴、熱火吉米巴特勒以及馬刺穆雷。

(中時電子報)