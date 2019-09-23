美國總統川普被媒體爆料，8次施壓烏克蘭，要求對方調查2020總統大選民主黨主要競爭對手拜登的次子，以挖出可打擊拜登的黑資料。對此，川普22日終於認了有通電話一事，不過不認為內容不恰當，對手民主黨則揚言「只剩彈劾一條路了」。

《華爾街日報》等多家美國媒體引述消息人士披露，川普7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）通電話時，8次要求對方和他的私人律師、前紐約市長朱利安尼合作調查前副總統、民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）次子韓特（Hunter Biden）。韓特在拜登擔任副總統期間為烏克蘭一家天然氣公司擔任說客，後來該公司遭烏國檢察官調查，據稱拜登曾要求當時的烏國總統波洛申科（Petro Poroshenko）撤換檢察官，否則會擱置一筆10億美元的擔保貸款，今年5月，烏克蘭方面稱，手上沒有拜登父子不法證據。

川普先前被問及報導時，都未正面承認自己曾與澤倫斯基通電話，不過周日他終於坦承7月底確實有與對方通過電話。美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普周日對記者說，「我們有很棒的對話，主要是在祝賀，也談到貪腐問題，所有已經發生的貪腐事情，以及我們不希望有像副總統拜登及他兒子（這樣貪腐）的人。」

(中時電子報)