總統蔡英文的「論文門」案爭議持續升溫，今天又有新進展了嗎？鵬問政昨在個人節目找來蔡在倫敦政經學院的同學Jose，且是倫敦政經學院的公法學博士，委內瑞拉籍。但除了這個，網友還比對目前針對論文口試日期包括蔡本人在內，有回應的此事的說法，發現「博士論文口試日期竟有三個版本」。

網友在批踢踢網路論壇政黑版PO文指出，看完各界提供的諸多論文口試時間，再和自己交叉比對的查證後發現，「蔡英文的博士口試時間，竟然有三種版本」。條列如下：

第一個版本是《上報》報導，總統府幕僚透露，蔡英文在「1983年10月已通過博士論文口試」，依慣例已可說是「法學博士」，只是到隔年1984年3月才拿到LSE的畢業證書，所以才有在「政大法學評論」發表論文。

第二個版本，是《信傳媒》報導，曾和蔡英文在倫敦政經(LSE)求學時為室友的，前陸委會主委賴幸媛曾公開喊話，「口試通過後趕不上1983的畢業典禮，我依稀記得1984好像她(蔡)姊姊還陪她回LSE參加畢業典禮，但我在1983年9月已搬到Brighton 的 Sussex University 就讀『發展研究』，所以沒去倫敦與她會面。」

第三個版本，則比較懸了，是「總統府發言人拿出的口試通過文件，上面日期是1984年2月8日」(日期是 8 February, 1984)。

第四個版本，則是出自蔡英文的自傳，2011年出版之《洋蔥炒蛋到小英便當：蔡英文的人生滋味》，書中內文照片顯示，「當年係姐姐陪她口試」，照片卻在夏天。

該網友綜上比對後，認為諸多版本的博士論文口試時間，都和府方提供的版本有落差。

其他網友則表示，「感謝整理！我也發現了，真的很神奇」、「LSE也有給格達費兒子博士學位，且LSE有沒有給蔡博士學位，這點是存疑的」、「好笑的是 總統府說証書是lse收藏的但發布卻不是lse官方發布你有沒有看出貓膩？」。

但也有網友認為「現在質疑的應該不是小英 應該是去質疑LSE是不是賣學位，搞清楚對象比較好談」。

(中時電子報)