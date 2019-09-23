第71屆黃金時段艾美獎頒獎典禮，於台灣時間23日早上在加州洛杉磯微軟劇院舉行。有望奪后的「龍后」艾蜜莉亞克拉克（Emilia Clarke），一席Valentino的深藍色深V禮服登場，深V本不是稀奇事，但艾蜜莉亞這件戰袍的「V」字角度有點大，雙球露半，以肩帶遮點避免曝光，中門大開搭配燦笑走上紅毯。

艾蜜莉亞克拉克。（圖／美聯社）

今年女生服裝可分為黑白類與亮片類。瑞秋布羅斯納安（Rachel Broshnahan）的Elie Saab深藍色禮服最大特色是布料在頸肩的交織設計，讓她露得剛剛好。貝蒂吉爾平（Betty Gilpin）穿Jason Wu的黑色水鑽平口禮服。

瑞秋布羅斯納安。（圖／美聯社）

茱蒂康默（Jodie Comer）的白色Tom Ford禮服，深V繞頸、雙邊開高衩，頗有設計感。印度摩爾（Indya Moore）的LV白色禮服是開衩開到肚臍下，上身則以馬甲式設計強調胸部線條。娜歐密華茲（Naomi Watts）穿黑色Dior高級訂製服。

貝蒂吉爾平。（圖／美聯社）

派翠西亞克拉克森。（圖／美聯社）

茱蒂康默。（圖／美聯社）

印度摩爾。（圖／美聯社）

薇拉戴維絲。（圖／美聯社）

娜歐密華茲。（圖／美聯社）

梅西威廉斯（Maisie Williams）的削肩禮服，上有水鑽拼成的星月，搭配她從粉紅色染回來的深棕紅色俏麗短髮，展現初長成的小女人味。

艾美亞當斯。（圖／美聯社）

向來是紅毯焦點的比利波特（Billy Porter）以Michael Kors的黑白直條紋西裝與超長領帶現身，最引人注目的是他那超寬帽沿且向左上不對稱延伸，彷彿快飛起來的超大帽子。

梅西威廉斯。（圖／美聯社）

比利波特。（圖／美聯社）

基特哈靈頓。（圖／美聯社）

(中時 )