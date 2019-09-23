對總統蔡英文論文真假問題，有意競逐2020大選的前副總統呂秀蓮23日不客氣的指出，蔡英文連自己的事情都處理不好，還讓人愈來愈起疑，私菸案也是，她說，也沒處理好，私菸顯示總統府內部有很大的問題，但蔡採取的是掩護、隱藏的方式，也讓人愈來愈覺得失能。

呂秀蓮今天上廣播接受黃暐瀚訪問時指出，論文門事件，假設外界質疑是真的，就是很嚴重的事，但她強調，她不願意相信，畢竟蔡是現任總統、又失口否認，因此「我選擇相信。」

不過，呂秀蓮也直言，論文門事件涉及誠信問題，蔡應該在第一時間應付好，而且這件事其實很簡單，第一時間把論文亮出來，讓大家「聞香」，就沒事了，她再一次強調，不願意相信別人的指控是真的，也願意相信蔡的論文是真的。

呂秀蓮也因此要求指控別人的人必須提出證據，她也同時提醒蔡英文，自己的事自己在第一時間就面對好，不是凡是交給司法，以前我們常說法院是國民黨開的，現在愈來愈覺得是蔡英文開的，她說：「國家不是你家，也不是我家，國家是大家的，公事要公辦。」

(工商 )