高雄「直播主之亂」引發砸店、開槍一連串街頭暴力事件，驚動警政署長罕見指派刑事局長南下平亂，意外讓高雄在地少壯派兄弟大串聯，透過微信群組發起「后羿聯盟」，短短3天就超過500人入會，醞釀對抗連千毅背後的天道盟太陽會。

神話傳說中，「后羿」以弓箭射下9個太陽，警方研判，「后羿聯盟」可能是衝著連千毅背後的天道盟太陽會而來，已提加警戒。經警方深入了解，「后羿聯盟」群組談話內容動態，幾乎都是衝著「直播主之亂」，表達對連千毅與太陽會的不滿。

據「自由時報」報導，高雄在地少壯派兄弟，四天前搖旗成立「后羿聯盟」，雖沒歃血為盟的形式，但發起首日就突破170人，短短3日響應入盟者超過500人，由於有若干高雄知名新生代角頭與昔日飆車族「車頭」、陣頭成員入盟，消息迅速在黑白兩道傳開。

檢警日前接獲線報，太陽會成員獲悉「后羿聯盟」成立，因此收網下重手，除了連日逮捕雙方人馬高達69人外，前晚接連被逮捕「直播天王」連千毅和「大仁哥」鄭又仁，２２日複訊後，連涉犯槍砲、組織犯罪及恐嚇等罪嫌，與鄭同遭檢方聲請羈押禁見，壓制雙方氣焰。據悉，大仁哥被拘提後，「后羿聯盟」氣勢動搖，陸續有人退出群組。

(中時電子報)