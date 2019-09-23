獨立參選總統的前副總統呂秀蓮，下午將針對蔡政府五天斷交二國舉辦「邦交國再見，誰之過？」記者會，並邀請國民台北市議員羅智強參加，羅智強上午在臉書表示對呂前副總統邀約感到「非常訝異」，但他表示將會與會，希望在政治越來越平行的時代，會有一場精彩的理念交叉。

羅智強上午以「羅智強＆呂秀蓮，會擦出什麼火花？」自爆前天接到一個令他「非常訝異但也佩服的邀約」，內容就是呂秀蓮前副總統邀請他出席今天下午她舉辦的「斷交誰之過」記者會。

羅智強表示，他和呂秀蓮的政治立場有許多不同，所以當接到邀約時，第一時間想，她找我去，應該會有很多綠營支持者罵吧？但回頭一想，他若去，可能也會有藍營支持者罵吧。

但羅智強認為，如果呂秀蓮有氣度邀羅智強出席她的記者會，羅智強自然也有格局出席參加。所以，他決定參加呂秀蓮的記者會。

羅智強指出，中華民國的外交，在蔡英文執政下面對了極大的困境，蔡英文總統在野時，批評馬政府的「活路外交」，說「外交是靠實力，不是靠善意」。現在兩岸之間果然沒有善意了，果然是實力的對撞，但是台灣卻撞輸了，斷了7個邦交國。

他表示，蔡總統說，台灣不能用「大量金錢買外交」，但是蔡總統上任後，邦交國越來越少，外交的機密預算卻越來越高。蔡政府「買外交」還買不到，花了大筆冤枉錢，也打臉了許多綠營護航者的説法，説邦交國變少，外交的錢花得會少一點，錯！至少在蔡英文執政下，邦交國愈少，錢花得更多。

羅智強說明，呂秀蓮當過副總統，他則在總統府擔任過副秘書長，我們都曾在總統府工作過，明白外交之不易，但也深知，外交對台灣的重要性。期待下午的記者會，在政治愈來愈平行的時代，我們會有一場精彩的理念交叉。

(中時 )