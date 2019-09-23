第71屆黃金時段艾美獎頒獎典禮，於台灣時間23日早上8點在加州洛杉磯微軟劇院舉行。典禮開始由去年相當風光，今年也入圍20項的《了不起的麥瑟爾女士》拔頭籌，東尼沙霍柏（Tony Shalhoub）與艾利克斯布斯汀（Alex Borstein）奪下男女配角。不過連兩年以HBO《殺手進城》奪下喜劇類影集最佳男主角比爾哈德（Bill Hader）也是相當風光，替HBO博了好采頭。

東尼沙霍柏。（翻攝自官方推特）

(中時 )