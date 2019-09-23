第71屆艾美獎／比爾哈德《殺手》發威 連莊喜劇類影帝 09:292019/09/23 中時 潘鈺楨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 比爾哈德。（翻攝自官方推特） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 第71屆黃金時段艾美獎頒獎典禮，於台灣時間23日早上8點在加州洛杉磯微軟劇院舉行。典禮開始由去年相當風光，今年也入圍20項的《了不起的麥瑟爾女士》拔頭籌，東尼沙霍柏（Tony Shalhoub）與艾利克斯布斯汀（Alex Borstein）奪下男女配角。不過連兩年以HBO《殺手進城》奪下喜劇類影集最佳男主角比爾哈德（Bill Hader）也是相當風光，替HBO博了好采頭。 東尼沙霍柏。（翻攝自官方推特） (中時 ) #喜劇類 #艾美獎 #比爾哈德 #影帝 也許您會感興趣 推薦閱讀 金馬影展公布新片單 好萊塢影帝、影后詮釋不同人生 15:412019/09/20 娛樂 專訪／54歲影帝吳朋奉情場失意 再戰金鐘不想當甘苦人 21:162019/09/21 娛樂 娛樂熱門新聞 張秀卿暴肥被嫩尪嗆詐騙 求子無門自責淚崩吐婚姻現況 - 娛樂 第71屆艾美獎／龍后超深V踏紅毯 梅西威廉斯露肩秀女人味 - 新聞 連千毅被捕後…通話內容流出！霸氣大哥淪小弟 - 娛樂 歐陽娜娜3招將楊冪打落神壇 榮登最新「帶貨女王」 - 娛樂 黃曉明Baby傳早離婚 堅不認原因爆全為了錢 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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