主辦單位表示，在法國巴黎舉辦的埃及法老圖坦卡門特展票房今天創下全國史上最高紀錄，共吸引142萬人湧入。

這個紀錄勝過1967年在巴黎小皇宮（Petit Palais）舉辦、被稱為「世紀之展」的圖坦卡門展，當時有124萬人參觀「圖坦卡門文物展」（Tutankhamun and His Times）。

被譽為「一個世代只有一次」的少年法老「圖坦卡門：金法老的寶藏」（Tutankhamun: Treasures of the Golden Pharaoh）展覽，11月將移師英國倫敦的上奇畫廊（Saatchi Gallery）展出。

1972年在倫敦大英博物館舉行的圖坦卡門特展，吸引約160萬人一睹展品風采，掀起一股「圖坦卡門熱」（Tutmania）。

這場展覽展出150多件出自圖坦卡門陵墓的文物，其中有60件都是第一次踏出埃及國土。

埃及國家古物部表示，本次展覽是埃及開羅歷來出借最多圖坦卡門展品的一次。。

本次展覽3400件展品幾乎全數來自埃及博物館（Egyptian Museum），且這些展品不太可能再度離開埃及進行展出。埃及博物館位在開羅解放廣場（Tahrir Square）。

巡迴展結束後，這些獨一無二展品將移至預計2020年開幕的大埃及博物館（Grand Egyptian Museum）展出。大埃及博物館位在吉薩（Giza）金字塔附近。

(中央社)