聯合國今天發表報告指出，由於全球暖化失控，防止氣候災難的競爭嚴重落後，2015年至2019年將成為有紀錄以來最熱的5年。

撰寫報告的聯合國氣候峰會科學顧問團表示，這份報告「點出採取具體行動的迫切需求，以遏止全球暖化與氣候變遷的最嚴重影響」。

根據世界氣象組織（WMO）彙編的這份報告，2015年至2019年期間的全球平均氣溫，將成為有紀錄以來最熱的5年。

報告指出，「目前這段期間估計比工業化時期前（1850年到1900年）的氣溫高出攝氏1.1度，比2011年到2015年這段期間高攝氏0.2度」。

聯合國將於23日在紐約召開氣候行動特別峰會，屆時將有60多位各國領袖出席，秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）藉此敦促各國提高溫室氣體減排目標。

法新社報導，古特瑞斯上週表示，世界各國正在輸掉對抗氣候變遷的這場比賽，這份最新報告清楚說明現在所需的行動與正在發生的事，這兩者的差距正在擴大。

此外，二氧化碳排放量不但沒有減少，反而在2018年增加2%，達到破紀錄的370億公噸。

(中央社)