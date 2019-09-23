士林夜市的水果攤日前又遭網友爆料把韓國遊客當盤子，網友目擊有韓國遊客買了一袋要價1089元的水果，讓不少人直呼誇張，對此，朱學恆臉書發文向台北市長柯文哲喊話，如果可以解決這問題，保證捐5萬零用錢給民眾黨選舉用。

有網友在臉書專頁《我是北投人》指出，在士林夜市看到過去經常鬧上新聞媒體的『坑殺觀光客』水果攤，其女員工熱情招呼、餵食幾名前來購買的韓國觀光客，但1袋水果竟要1089元，讓不少網友都認為實在太扯。而根據《聯合新聞網》報導，昨日傍晚警方已依「道路交通管理處罰條例」對攤商開罰1200元。

對此，朱學恆在臉書上發文向柯文哲喊話，「民眾黨黨主席柯文哲如果可以解決這30年都幹不掉的水果攤豬籠草，我保證捐5萬零用錢給民眾黨選舉使用」，他提到，一個水果攤而已，幾任市長都幹不掉，天花這十幾年內都滅絕了，結果水果攤滅不掉，是不是人類史上的奇蹟？

朱學恆將水果攤和天花拿來比較，稱水果攤能存在至今簡直奇蹟。（摘自朱學恆臉書）

(中時電子報)