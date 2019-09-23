國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜近來民調下滑，令許多支持韓國瑜的民眾憂心忡忡！對此，國民黨草協聯盟發起人李正皓提及，回顧韓國瑜民調下滑的起因就是在上屆市議會開議時，而明天高雄市議會開議，26、27號市長施政報告與質詢，他說這兩天是韓國瑜最重要的「翻身仗」。

李正皓在臉書撰寫「韓國瑜的翻身仗」一文。他指出，明天24號，高雄市議會開議；26、27號市長施政報告與質詢，這是韓國瑜最重要的「翻身仗」。

回顧韓國瑜民調下滑的起因就是在上屆市議會開議時。李正皓提及，當時一來因為民進黨、時代力量的惡意質詢；二來因為韓國瑜新手上路，對市政確實尚未完全掌握，二者因素相加，韓市長成了韓總機，民調回不來了。

「如今，韓國瑜的翻身仗就是在26、27號的施政報告與質詢」。李正皓表示，可以想像，民進黨、時代力量所有議員必然磨刀霍霍，若韓國瑜能展現市政熟悉與自信，就能成為韓國瑜民調止跌回升的關鍵，而知識藍、經濟藍自然也會重新信任韓國瑜是一位可靠的領導人。反之，若韓國瑜的答覆依舊沒有進入狀況，那本就落後的民調恐怕就真的回不來了！是成是敗，就看韓國瑜本週四、五的表現。

(中時電子報)