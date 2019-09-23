網友留言。（摘自批踢踢網頁）

韓朱配聲浪不斷，繼國民黨立委江啟臣開出第一槍後，昨又有國民黨新北市立委參選人邱烽堯也大喊韓朱配，但到現在還是只聞其聲不見其人，資深媒體人陳東豪就表示，國民黨總統參選人韓國瑜如果是真心要找前新北市長朱立倫搭檔副手，就應該請國民黨榮譽主席連戰出來才是，怎麼看到現在是一直透過媒體放消息？是意指破壞團結的人是朱立倫？更有網友認為，以後國民黨黨主席選舉，朱是潛在人選，韓也不宜給他舞台。

陳東豪在政論節目《關鍵時刻》上表示，韓國瑜如果真心要找朱立倫會麼做？韓應該要先找連戰出來，因為連戰輩分夠，當初找朱立倫出來選立委和桃園市長的都是連戰。所以現在標準做法應該是連戰出來，再請林豐正或找一個副主席在旁邊，然後韓國瑜和朱立倫一起，由連戰起頭，稱國民黨一定要合作團結，請朱立倫多幫忙，韓國瑜也應請朱立倫多幫忙，真正要談合作是這樣才對吧！結果現在是報紙每天要韓朱配，那這是什麼意思，就是如果朱不配合韓，破壞團結的叫朱立倫！

此時主持人劉寶傑也表示，最妙的是，韓國瑜到底要朱立倫做什麼？朱不知道。因為韓朱配要朱當副總統，可是後來卻傳出不是要副總統，是要行政院長一職，更有傳聞是要不分區，朱根本什麼都不知道，請問是要談什麼？

陳東豪接話，但是破壞團結的人是誰？就是朱立倫，因為郭台銘已經退了，韓現在要怎麼扣郭台銘的帽子，所以朱立倫要承擔，萬一大選選的不好，就是朱立倫不團結！

而韓朱配議題，也在批踢踢引起討論，網友dakkk發文表示，基本上，韓朱配是kmt最佳選擇，因為北部立委母雞不敢找韓的，可以找朱。不過韓思考位置不是這個，韓是不容許副手光環蓋過他的人，另外一點是以後黨主席，朱是潛在人選，現在也不宜給他舞台，大致上是這樣。底下網友也表示，「正解，找朱根本不叫互補，叫能力資歷直接壓過總統，這能看嗎」、「韓早就在想黨主席，很多動作都在布局了」、「如果這樣，韓總真的下好大一盤棋」！

(中時電子報)