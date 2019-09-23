高雄巿議會25日開議，由於是預算會期，高雄巿長韓國瑜23日將率巿府團隊在巿議會舉辦109年度高雄巿總預算案籌編情形，而巿議會民進黨團先發制人，搶先開記者會抨擊「韓巿府第1本自己編的總預算發大財完全破功」。

民進黨議員康裕成、簡煥宗、李柏毅、何權峰、邱俊憲、高閔琳23日質疑韓巿府「錢照借、只少1億 」、「地照賣且賣得更多、單價更低」、「中央多給韓國瑜100億」、「預算執行率堪憂」在內等4大疑點，並認為預算書的籌編邏輯幾乎99.9％都抄前朝的。

(中時 )