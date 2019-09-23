高巿議會 民進黨團質疑韓巿府發大財破功 09:542019/09/23 中時 曹明正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民進黨議員康裕成、簡煥宗、李柏毅、何權峰、邱俊憲、高閔琳23日質疑韓巿府發大財完全破功。(曹明正攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄巿議會25日開議，由於是預算會期，高雄巿長韓國瑜23日將率巿府團隊在巿議會舉辦109年度高雄巿總預算案籌編情形，而巿議會民進黨團先發制人，搶先開記者會抨擊「韓巿府第1本自己編的總預算發大財完全破功」。 民進黨議員康裕成、簡煥宗、李柏毅、何權峰、邱俊憲、高閔琳23日質疑韓巿府「錢照借、只少1億 」、「地照賣且賣得更多、單價更低」、「中央多給韓國瑜100億」、「預算執行率堪憂」在內等4大疑點，並認為預算書的籌編邏輯幾乎99.9％都抄前朝的。 (中時 ) #2020大選 #總統 #韓國瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 郭台銘不滿韓國瑜？趙少康揭密 00:012019/09/19 政治 社論－擁抱國民黨 選票難過半 04:102019/09/19 時論廣場 韓在本命區最落後 嚴防破窗效應 04:102019/09/20 政治要聞 信徒看到韓 大喊「感恩市長、讚嘆市長」 13:212019/09/21 政治 神父祝福韓 把台灣帶到更好的地位 01:152019/09/22 政治要聞 韓國瑜須切割國民黨 04:102019/09/22 時論廣場 韓朱首次公開合體 朱撇初選心結喊：團結挺韓！ 15:032019/09/22 政治 要朱點頭搭檔 韓要做4功課 04:102019/09/23 話題觀察 韓國瑜握兩勝選利器？他斷言：2020將成爽與討厭之爭 08:042019/09/23 政治 這兩天定成敗？李正皓曝韓國瑜最重要翻身仗要來了！ 09:402019/09/23 政治 政治熱門新聞 論文門後新民調 網驚：造反了！ - 政治 蔡英文LSE同學現聲了！ 彭文正：她說法露餡 - 政治 神秘預言家：2024國民黨救世主居然是他 - 政治 這兩天定成敗？李正皓曝韓國瑜最重要翻身仗要來了！ - 政治 彭文正神秘嘉賓現聲爆料 網驚呆！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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