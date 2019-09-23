第17號颱風塔巴22日狂掃九州還引發龍捲風，將宮崎縣延岡車站內的鐵塔折斷、市內的汽車被推翻、房屋的玻璃被震破，連貨櫃都被狂風捲起，造成2人受傷。塔巴23日一早往日本海東北方前進，上午9時在能登外海的日本海上轉成溫帶低氣壓，但日本氣象廳呼籲，塔巴雖已轉成溫帶低氣壓，但勢力仍未減弱，北日本各地仍要嚴防狂風、暴雨和巨浪。

氣象廳指出，塔巴颱風23日上午9時以每小時60公里的速度，從鳥取市北方230公里的海上朝東北前進，隨後在日本海上轉變成溫帶低氣壓。但下午近畿北部、北陸、紀伊水道周邊等地仍會有暴風，民眾仍需提高警覺。

此外，離溫帶低氣壓中心遠的地區，尤其是日前法西颱風受災嚴重的千葉縣、伊豆群島等東京灣周邊也將吹起強勁的暴風。氣象廳呼籲千葉災民勿掉以輕心，勿爬上屋頂修屋瓦等，以防2次災害。

塔巴颱風22日狂掃九州各縣，各地的電線、鐵塔等送電設施被吹得倒塌、殘破不堪。九州至23日清晨有5萬240戶停電。

(中時電子報)