今天凌晨5時10分，大陸在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭及配套遠征一號，以「一箭雙星」方式成功發射第47、48顆北斗導航衛星。（照片取自中新網）

大陸西昌衛星發射中心今天5時10分用長征三號乙運載火箭及配套遠征一號上面級，以「一箭雙星」方式成功發射第47、48顆北斗導航衛星。兩顆衛星均屬於中圓地球軌道衛星，是目前在建的大陸北斗三號系統的組網衛星。經過3個多小時的飛行後，衛星順利進入預定軌道，後續將進行在軌測試，適時入網提供服務。

這兩顆衛星是所屬軌道上首次配置輕量化氫原子鐘的衛星，還首次配置了新型導航任務處理機，有效提升衛星的性能指標和服務品質。此外，本次任務還搭載了國際搜救載荷，能夠進一步提升北斗衛星導航系統搜救能力和搜救範圍。

本次任務標誌著北斗三號組網開始從基本系統向完整系統過渡和升級，也意味著今年的北斗衛星開始進入高密度發射期。目前，北斗衛星導航系統全球組網發射已進入倒計數，北斗將與其他全球衛星導航系統並肩為全世界提供精度更高、運行更穩定、功能更可靠的定位、導航和授時服務，成為面向全球的重大公共服務空間基礎設施。

(旺報 )