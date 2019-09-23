國防部長嚴德發上午表示，之所以買F-16V戰機而沒有買F-35戰機，有幾個考量，一是要戰力快速到位，F-16V112年就可開始接機，F-35則要等10到15年；第二是成本考量，F-16V戰機與現役F-16戰機接軌，無論在維修保養都能銜接。嚴德發是在答詢民進黨立委蔡適應質詢時，作上述說明。

嚴德發說，還沒收到戰機發價書，但美方最近會給。

(中時 )