國防部長嚴德發：F-16V新戰機 112年就可接機 09:532019/09/23 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國防部長嚴德今在立法院備詢。呂昭隆攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國防部長嚴德發上午表示，之所以買F-16V戰機而沒有買F-35戰機，有幾個考量，一是要戰力快速到位，F-16V112年就可開始接機，F-35則要等10到15年；第二是成本考量，F-16V戰機與現役F-16戰機接軌，無論在維修保養都能銜接。嚴德發是在答詢民進黨立委蔡適應質詢時，作上述說明。 嚴德發說，還沒收到戰機發價書，但美方最近會給。 (中時 ) #戰機 #適應 #質詢 #立委 #民進黨 #F16V #嚴德發 也許您會感興趣 推薦閱讀 新聞透視》呂勸不聽 民進黨活在雲端 01:122019/09/19 政治要聞 民進黨不滿被指初選沒正當性 柯批綠「贏筊走人」 11:152019/09/19 政治 打擊反滲透 基進黨合作民進黨起草法案 12:582019/09/19 政治 福利支票 綠營選戰必殺技 04:102019/09/20 政治要聞 反境外滲透 基進黨民進黨合推專法 04:102019/09/20 政治要聞 呂秀蓮的話 蔡英文要聽 04:102019/09/20 時論廣場 國民黨團：中華電信遭綠營酬庸 被卡好卡滿 10:552019/09/20 政治 國民黨團轟中華電信被綠酬庸 卡好卡滿 04:102019/09/21 政治要聞 解決深陷黑洞的外交只剩一途 04:102019/09/22 時論廣場 關鍵？網友分析這原因 韓國瑜終將勝選！ 08:242019/09/22 政治 軍事熱門新聞 國防部長嚴德發：F-16V新戰機 112年就可接機 - 軍事 耗損太大 美軍將減少 B-1B轟炸機規模 - 軍事 國防部長嚴德發說 不會空襲福建 - 軍事 通用動力新式輕戰車 具備120主砲 - 軍事 雷神公司將生產 MK54輕型魚雷 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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