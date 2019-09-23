國安私菸案，傳出國安局長邱國正下手太重，遭爆特別照顧同在局裡服務的兒子邱晃年。邱國正上午表示，對於他的處分若有不滿，他可接納也願長談；但工作關係從來沒有「老子追兒子」的，不成邏輯。

邱國正上午前往立法院報告私菸案。對於外界質疑他出手太重，他表示，他有發行政命令，就等檢調看哪些人不起訴，起訴或緩起訴，名單出來後就針對這些人做檢討以後，可能有加重或減輕，陸續發布人事命令，人事命令跟行政命令差別就是行政命令發了以後可以根據案情結果再做調整，人事命令發了以後有申訴期， 如果沒有申訴就定案了。

至於出手輕重，邱國正說，長期在特勤工作方面的人，把他調到非特勤工作是很嚴重的，對他來講新的單位是沒有接觸的工作，叫他待命，大家可以衡量看看，這個手重不重。

但邱國正也說，國安局他在負責，一切概括承受，被處分的個人有何不滿，他都可以接納及長談，但目前為止，沒有哪個人單獨找他談這些事情，他也曾講過下重手不能一刀一揮搞得大家哀鴻遍野，主要工作「特勤」還是要做，也不能因某些人言論把陣腳亂掉，這個會把持得很好。

對於遭爆照顧邱晃年，邱國正則說，凡事要有邏輯，他只聽說父親在哪裡工作，兒子到他公司服務的，沒聽說兒子在哪邊工作，老子去追他的，這不成邏輯，他也根本沒有在意這些事情，希望大家平心靜氣去衡量，現在國安局裡有更多眼睛在看他，怎麼可能去做不合法的事情，他還跟兒子開玩笑，現在兩人感情愈來愈好，以前是父親現在多了同事同僚，所以對於推動工作沒有任何影響。

(中時 )