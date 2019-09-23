「風的故鄉」刮起強勁的東北季風！台中海線觀光雙十連假巨獻「大安海觀光推廣活動」，自10月12日開始，一連9天「大安海」尬「大安風」，必追5大最潮活動，包含玩家最期待的「風箏衝浪」、「風箏節」與台中農特產品美食市集、海線輕旅行等，體驗風箏衝浪輕旅行。

台中市觀光旅遊局長林筱淇說，市長盧秀燕相當重視海線觀光發展，今年大安海觀光推廣活動特別爭取到中央海洋委員會的經費，擴大推廣海洋生態保育、親近海洋運動及日常減塑行動!歡迎民眾前來觀賞海洋生態影展，並身體力行淨灘減塑保護海洋，享受自備容器的無包裝食物野餐。

台中市風景區管理所，自102年起開始推廣大安水域遊憩活動的風箏衝浪，已成為台中海線地區秋冬特色，提供民眾親近海洋、參與海洋運動、運動觀光以及深度生態旅遊的機會。

風管所指出，「大安風箏節」於10月12日、13日除有各種特技風箏展演，也將出動超級英雄風箏到場，歡迎親子作伙作風箏、放風箏，感受大安風！2梯次的海線輕旅行於10月12日、19日遊程，涵蓋大安、大甲、外埔特色景點，並結合淨灘、生態導覽與農作食農體驗，帶領民眾感受精彩有趣的豐富遊程。

觀旅局強調，熱愛海洋的大小朋友，歡迎參加10月14日至18日午後的海洋生態影展，10月20日的愛海淨灘、無包裝野餐；今年國慶假期，一起來大安海旅行，乘著風，迎著海，追著浪。即日起歡迎至台中市風景區管理所網站查詢報名。

(中時 )