國機國造又向前邁進一步。國造新式高級教練機明（24日）將正式出廠，蔡英文總統將親自前往台中漢翔公司主持典禮並正式命名，據了解，新出廠的高教機名稱經空軍公開票選後定名為「勇鷹」，卻被外界質疑有「吹捧」的意味，國防部長嚴德發上午在立院受訪時表示，，高教機命名完全是配合空軍本身忠勇軍風，以及空軍飛行員優異戰技，符合老鷹屬於兇狠猛禽的特性，完全無關政治。

由於國防部自從IDF戰機研製生產後，戰機研發二十年來就處於停滯狀態，而且綜觀全球各國，十餘年來鮮少有研發新款高級教練機，因此這次漢翔自製高教機出廠典禮，也代表國防自主又向前邁進一步。

據了解，國防部與漢翔公司對於明天的出廠典禮保密到家，目前完全不透露洩細節，但初步了解，由於目前僅是出場儀式，並非已達試飛階段，因此將室內採定點亮相，並透過大螢幕介紹研發過程與功能。

(中時電子報)