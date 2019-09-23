邱琦雯（右三）與《大時代》演員合影。取自臉書

邱琦雯又開罵，不過這回罵的不是王瞳。邱琦雯在《大時代》飾演「秋月」，她23日凌晨在臉書表示自己在拍攝最後一天被惹火，向來不喜歡讓其他演員乾等她一人，當天因戲服較容易走光，花了點時間整理，該劇的高階主管卻在外頭拐著彎說：「再催秋月就撤班！」氣得她當場和對方對罵，「我是故意讓你等嗎？」

邱琦雯解釋，當天早上完成排戲後，服裝師到洗手間幫她在衣服的胸口別好別針、藏好迷你麥克風，「不是每件衣服都很好下別針，尤其遇到軟布，服裝師就只能調整再調整讓兩邊能對襯。」沒想到整理不到3分鐘，她就聽到有人很兇、很大聲地喊：「現場有人再催秋月，我立刻撤班！」服裝師嚇到立刻不敢動作，邱琦雯只好走出去準備拍攝，但其實衣服仍是未整理好的狀態，拍攝同一場戲的江祖平盡力幫忙調整，考慮到有其他演員在，她忍著怒氣拍完戲。

她寫道：「我不舒服，你憑什麼用極其不尊重演員的方式大吼大叫？你拐個彎說再催秋月就撤班，你其實就是在催秋月，我是故意讓你等嗎？還是我在慢慢摸魚吃早餐？你連演員別麥克風整理衣服的時間都不給，就在那兒大吼大叫，你有沒有搞清楚狀況？你的專業在哪裏？」

邱琦雯透露該高階主管平常罵人像罵狗一樣、對工作人員不滿就飆罵，「你領著老闆的錢在現場耀武揚威，現場一有狀況，三字經是你口頭禪，工作人員為了薪水生活只好忍耐，你拿我開刀是柿子挑軟的吃、看我平常客氣沒聲音是嗎？」看到這種耍官威的人，她同時也很難過，「難過是老闆看不到好多其他真相。」

邱琦雯臉書全文：

回想我拍戲以來，就拿這次的大時代來說，我是個不愛遲到，不喜歡現場等我的演員，有時候頭髮弄太久，我會緊張會催髮型師快點、萬一遇到堵車，我也會跟執行說晚幾分鍾到、好讓發通告的人安心，這種慢慢來喜歡讓現場等你一個演員的牌架我從不耍，就在我拍攝的最後一天，原以為會有個happy ending , 那天是早班、梳化完必需換戲服，那件衣服需要別別針、以防止胸口穿幫，別到一半時、現場人員叫我去走戲，我說：等一下、我胸口沒弄好會曝光。服裝師說：那妳先排戲、等一下再幫你整理、妳先批圍巾去現場，我去排完戲準備拍攝了、必須先在身上綁迷你麥克風收音，服裝師䭵說：姐、我們去洗手間，我弄衣服再一起幫你別麥克風，於是我們去了⋯不是每件衣服都很好下別針、尤其遇到軟布，服裝師就只能調整再調整讓兩邊能對襯，在進去整理不到兩三分鐘、麥克風才剛藏好、現場就有位官威好大的人大聲喊、很兇的喊：現場有人再催秋月，我立刻撤班。服裝妹妹嚇到立刻停手說：姐、妳先出去，可此時我衣服還是沒完全整理好、但服裝妹妹緊張不敢再整理、我只好走出去準備拍攝，祖平跟我同一場戲，她好心的幫我盡力調整⋯我已經不舒服⋯但我忍耐把戲拍完，畢竟還有其他演員在！我不舒服，你憑什麼用極其不尊重演員的方式大吼大叫？你拐個彎說再催秋月就撤班、你其實就是在催秋月，我是故意讓你等嗎？還是我在慢慢摸魚吃早餐？你連演員別麥克風整理衣服的時間都不給，就在那兒大吼大叫，你有沒有搞清楚狀況？你的專業在哪裏？現場是等秋月超過十分二十分鍾嗎？你平常對工作人員不滿就飆罵，這些工作人員也是人生父母養、你罵人兇人像對狗一樣，你領著老闆的錢、在現場耀武揚威、現場ㄧ有狀況，三字經是你口頭蟬，工作人員為了薪水生活只好忍耐，你拿我開刀是柿子挑軟的吃、看我平常客氣沒聲音是嗎？對於你這種只會擺譜權職很大的人，我難過，難過是老闆看不到好多其他真相，當我跟你對罵完，我相信一定有工作人員暗自竊笑，這是我出道以來即便當新人時、也從未看過聽過會用撤班來威脅現場的主管，我不領你錢、你也不是製作人、我也沒求爺爺告奶奶要你給我戲拍？你是在對我耍什麼威？慶幸已結束、不然不知道要忍受多少你的惡勢力，我不知道未來我還會不會拍戲？如果會⋯我祈求業障減輕不要再碰到你這種x籌，聽說當天一早你就炫耀的說你才剛飆罵完五個人，當你的下屬必學會尊嚴放一旁，才能承受你的惡語與暴怒的作風！仗勢欺人不可取

(中時 )