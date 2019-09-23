花蓮縣鳳林警察分局22日正午接獲民眾報案指出，瑞穗轄內溫泉路段發生交通事故，警消到場救援時發現，27歲的邱姓男子發生自撞意外，經救出後送醫，仍因傷重宣告不治，而初步判定邱男有酒駕，詳細數值及事發經過仍待近一步釐清。

鳳林警察分局於昨日12點19時獲報，瑞穗溫泉路3段處發生交通事故，車禍小組到場後，發現邱男駕駛的白色自小客車撞上一旁路樹，車輛車頭全毀，而撞樹側正好是駕駛座側，研判邱男當時應該完全無閃避就撞上路樹，樹體整個嵌入車內。邱男經就出後緊急送醫，仍在午間2時宣告不治。

警方表示，邱男持照正常，但經調查後研判應有酒駕，酒測值已由醫院進行檢測中，至於詳細事發經過，因該路段未有監視設備，而邱男車輛行車記錄器嚴重損毀，無法調閱相關影像，目前仍須警方進一步調查。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )