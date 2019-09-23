陝西西安一名陳姓女房東，2017年將房子組給一名正妹，隔年發現她養了1隻狗，還把家裡的門框咬壞，就告知對方租屋到期就不租了，沒想到租約到期後，女子卻失聯，陳女打開門一看，眼前的一幕讓她嚇傻，不但留有一地狗便便、垃圾，還積欠3000多人民幣水電費，讓她氣炸報警，並向媒體投訴。事後經網友起底，原來這名正妹竟是擁有百萬粉絲的網紅。

百萬正妹網紅退租，房東見滿屋狗便便與垃圾超崩潰。(取自微博)

陳女見收回的房子太髒亂，便花錢請清潔人員清理，結果清潔人員看到屋況嚇傻拒絕，陳女便將清潔費從300元提高到500元「人民幣」，但對方還是不太情願直呼「太噁水了」。

經陳女向媒體投訴，網友很快就找到這名女網紅，「李艾佳lisa-」，李女事後緊急將帳號改成「豆豆豆豆芽123」，但仍遭網友湧入洗版「長得一般，屎倒是很能拉」、「房子搞那樣身上沒有屎味」、「房東找妳了」、「你的房東找你打掃衛生啦」、「房東喊你回去掃屎耶」、「滿屋的狗屎睡得著嗎」、「我都懷疑他自己也拉」。

女網紅的微博被瘋狂洗版。（圖／翻攝自微博）

(中時電子報)