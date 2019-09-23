日前紐約時報有篇報導，指台灣有空襲福建省計畫，國防部長嚴德發上午在立法院明確表示，報導當天，國防部就澄清，國軍軍事戰略是有效防衛，重層嚇阻，沒有要空襲福建。

嚴德發說，我們有反制能力，但立委賴世葆問我們飛彈是否能打到上海等地，嚴德發說，能打到什麼位置，不宜說明。嚴德發強調，現在防衛作戰，就是迫使敵登陸失敗。

(中時 )