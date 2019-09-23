國防部長嚴德發說 不會空襲福建 10:182019/09/23 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國防部長嚴德在立法院備詢。呂昭隆攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 日前紐約時報有篇報導，指台灣有空襲福建省計畫，國防部長嚴德發上午在立法院明確表示，報導當天，國防部就澄清，國軍軍事戰略是有效防衛，重層嚇阻，沒有要空襲福建。 嚴德發說，我們有反制能力，但立委賴世葆問我們飛彈是否能打到上海等地，嚴德發說，能打到什麼位置，不宜說明。嚴德發強調，現在防衛作戰，就是迫使敵登陸失敗。 (中時 ) #空襲 #福建 #國防部長 #顏德發 也許您會感興趣 推薦閱讀 閩第一家園委員會 10月首次開會 04:092019/09/20 話題觀察 台灣好茶 前進福建鬥高下 04:102019/09/21 地方新聞 美增兵沙國 加強防禦空襲 04:102019/09/23 全球財經 國防部長嚴德發：F-16V新戰機 112年就可接機 09:532019/09/23 軍事 軍事熱門新聞 國防部長嚴德發：F-16V新戰機 112年就可接機 - 軍事 耗損太大 美軍將減少 B-1B轟炸機規模 - 軍事 國防部長嚴德發說 不會空襲福建 - 軍事 通用動力新式輕戰車 具備120主砲 - 軍事 雷神公司將生產 MK54輕型魚雷 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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