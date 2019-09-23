前總統陳水扁昨在臉書喊出，國民黨總統提名人韓國瑜當選，將和對岸簽署「和平協議」，更稱韓說過，只要當選，阿扁就會抓回去，讓他相當不滿。對此，新北市第一選區立委參選人洪孟楷就表示，2020的投票，是決定台灣能不能維持司法正義。他更喊出，投下這一票代表，「韓國瑜當選，陳水扁抓去關」。

洪孟楷今在臉書PO文，韓國瑜當選，陳水扁會回去關！這是2020最佳催票口號！

他解釋，受刑人陳水扁所謂的保外就醫，「完全違反所有法務部的規定」，在外四處趴趴走，更說如果韓國瑜當選的話，他會被關回去。讓所有犯罪的人都一律平等，天子犯法與庶民同罪，光這點理由堅持司法正義，就應該2020堅定支持韓國瑜！

洪孟楷指出，首先，關於陳水扁，「現在還有任何人懷疑他的身體狀況嗎？」拿手機與辣妹自拍，上台發表政治談話，每天下午三點的電視直播，40分鐘簽書300本。甚至發出誑語說他要在參選總統，這樣玩弄法律於無物，就是看準了民進黨為了選票不敢把他叫回去關。

他認為，「台灣的司法公正，就在受刑人在外趴趴走給消失殆盡」，換句話說，今天不論藍綠誰執政，沒有辦法捍衛台灣的司法尊嚴，就是把台灣最引以自豪的法治給破壞。

洪孟楷強調，因此2020的投票，更是決定台灣能不能維持司法正義，「投下這一票是要讓陳水扁繼續綁架政府在外趴趴走；還是能夠捍衛司法的判決，讓犯罪的人受到應有的懲罰，大是大非的前提，為後代民主法治投下這關鍵一票」！

他最後更呼籲，「韓國瑜當選，陳水扁抓去關」，催出所有民怨的選票吧！

(中時電子報)