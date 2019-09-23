道奇投手柳賢振生涯首轟。(MLB臉書)

道奇23日勇奪本季第100勝，成為今年第3支百勝隊伍，對手是國聯西區爐主洛磯。先發投手柳賢振7局被敲雙轟失3分，但他自己也打出大聯盟生涯首轟，隊友在休息區大喊「貝比柳斯(Babe Ryuth)！」終場道奇7-4獲勝，柳胖第13勝到手。

柳賢振是左投右打，生涯打擊率0.173還不差，國聯第一戰將貝林傑(Cody Bellinger)說：「柳在打擊練習時非常厲害，他擁有誇張的怪力，我很訝異他從沒敲過全壘打。」

第5局打擊時，對方投手全給柳賢振塞好球，終於被他逮到一顆。今日的柳胖有很強的球棒在手，因為貝林傑把自己的球棒借給柳胖，結果他就用這支球棒敲出首轟。這支球棒的神力還沒用完，柳胖開轟之後道奇又攻佔滿壘，洛磯緊急換投，卻給貝林傑轟出滿貫全壘打(第46轟)！貝林傑這支球棒還真厲害。

一生一次的首轟，柳賢振卻表現得很冷靜，隊友笑說「我們比他本人還興奮。」道奇今年軍容壯盛，柳胖自責分率略升到2.41，他與貝林傑分別是國聯賽揚獎與MVP的熱門人選。

(中時電子報)