東風-41型洲際彈道飛彈發射車

軍事專家說，10月1日中共建政70周年慶的焦點，將是中國大陸國家主席習近平任內推動的解放軍現代化成果，尤其是核威懾力。而觀察家說，在美中貿易爭端未解的狀況下，北京有必要「展現部份軍事肌肉」。

據《南華早報》（South China Morning Post）22日報導，在近70年來最盛大的閱兵中，北京將展示現役最先進的武器系統。而解放軍從9月14日起在北京郊區的排練中，便讓人得以一窺堂奧。據支援大閱兵的解放軍內部人士透露，10月1日當天身兼中共中央軍事委員會主席的習近平將校閱48支地面方隊，還有超過12支空中梯隊。

而空中梯隊將由解放軍第一款隱形戰機殲-20，現役主力戰機殲-10與殲-11B，還有武裝直升機如直-20等組成。消息人士透露，今年中方打造的第一款攔截機殲-8將不會現身，證實了它已正式退役。

由於事涉敏感要求匿名的消息人士說，今年地面方隊將由5大戰區的英雄部隊組成，和以往從陸、海、空軍中遴選部隊組成的方式不同。他指出，今年閱兵的主要目標，在於宣揚在習領導下，近7年來軍事現代化的成效，而關鍵成就之一，就是全面軍改。

(中時電子報)