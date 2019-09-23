英國牛津大學經濟史博士徐永泰日前發表「蔡英文總統論文讀後感」一文，提到借閱蔡論文條件嚴苛，「不可以翻印拍照，不可以引用內容，不可以錄音，不可以用鋼筆，不可以喝水，只可以用鉛筆抄寫筆記。」國民黨前立委蔡正元在臉書曬出著作，並表示歡迎檢驗、指教、影印、引用、拍照、批評，且閱讀時可以喝飲料、吃東西，而且不會有警衛在旁監視。

英國牛津大學經濟史博士徐永泰日前發表「蔡英文總統論文讀後感」一文，引來蔡英文批評回應：「我覺得評論的人隔行如隔山，在做專業評論的時候，還是要謹慎一點」。

徐永泰指出，蔡英文博士論文拷貝目前只有LSE圖書館才能借閱得到，但有條件。館方設下要在圖書管理員的監督下閱讀等四條件。其中，必須遵守作者蔡英文的要求，和圖書館規定，翻印拍照、引用內容、錄音通通不可以；喝水也不可以，抄寫筆記只能用鉛筆。但蔡英文日前受訪否認這些規定是她向館方提出的。

國民黨前立委蔡正元在臉書曬出著作《台灣島史記》，並說「有朋友正在閱讀《台灣島史記》台灣版，本版臉書特別聲明，該書內容都是作者親自撰寫，而且寫序指導者，都有博士學位和教授以上資歷。絕無抄襲、剪貼，歡迎檢驗、指教、影印、引用、拍照、批評。閱讀時可以喝飲料、吃東西，而且不會有警衛在旁監視。」似乎在偷酸借閱規定多多的小英論文。

(中時電子報)