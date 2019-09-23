華為孟晚舟案23日再聆訊 11:322019/09/23 工商 賴瑩綺 、 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國電訊設備製造商華為副董事長孟晚舟案件，將於當地時間23日在加拿大卑詩省高等法院進行聆訊，有關聆訊為期8天，以決定孟晚舟去年12月被捕及一度羈留的相關文件能否公開。 據了解，孟晚舟代表律師擬於庭上指美國總統川普試圖利用其當事人，作為美中貿易談判中的籌碼，要求終止此案。 美國指控孟晚舟和華為涉嫌違反美國對伊朗的制裁。應美國提出的正式引渡要求，加拿大當局在孟晚舟去年12月前往墨西哥的轉機途中在機場將其拘捕。孟晚舟和華為均否認有任何不當行為。至於引渡聆訊將明年1月開展。 (工商 ) #美國 #聆訊 #華為 #12 #加拿大 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》空頭回補，激勵周三紐約期金連3漲 09:432019/09/19 財經 《商情》獲利了結，打壓周四紐約期金轉跌 10:002019/09/20 財經 《商情》出口強勁和美中前景樂觀，推動大豆上漲 10:002019/09/20 財經 嘉縣水上火燒4棟平房 幸無人傷亡 14:472019/09/20 社會 異．國．美．食．節－Buffet餐廳「加」料吃到飽 文華東方酒店楓食尚 04:102019/09/21 產業特刊 士檢潑酸案真相大白 前男友花50萬買凶潑酸 12:422019/09/21 社會 12強》工會不排除拒賽 聯盟：爭取最高保障 19:052019/09/21 體育 調查：約半數民眾預期美國將在未來12個月陷入衰退 09:132019/09/23 財經 NCC代理主委陳耀祥：5G於12月10日競標 10:452019/09/23 財經 NCC：5G確定於12月10日正式競標 11:122019/09/23 財經 國際熱門新聞 女王愛子與淫魔富豪鬧翻 全因枕邊人做這事 - 國際 核能新發展 荷蘭完成熔鹽核燃料測試 - 國際 施壓外國給對手黑資料？川普認了通電話 - 國際 陸：取消訪美農業州與經貿磋商無關 - 國際 - 工商 不歡迎！伊外長入境美遭酸這句 - 時事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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