中美一連兩日的副部級貿易談判於美國時間上周五（20日）結束，雙方都表示會面具建設性，惟中國代表團突然取消原定訪問蒙大拿州農場的行程，引起外界猜疑貿談或遇阻滯。

對此，中國中央農辦副主任、農業農村部副部長韓俊在華盛頓回應，中方確有與美方討論有關安排，但未確定日程；後來綜合考慮各種因素，並未安排去美農業州訪問。

韓俊強調，取消訪問與此次經貿磋商無關，美國方面表示將另行邀請安排訪問。

(工商 )