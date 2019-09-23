陸：取消訪美農業州與經貿磋商無關 11:322019/09/23 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中美一連兩日的副部級貿易談判於美國時間上周五（20日）結束，雙方都表示會面具建設性，惟中國代表團突然取消原定訪問蒙大拿州農場的行程，引起外界猜疑貿談或遇阻滯。 對此，中國中央農辦副主任、農業農村部副部長韓俊在華盛頓回應，中方確有與美方討論有關安排，但未確定日程；後來綜合考慮各種因素，並未安排去美農業州訪問。 韓俊強調，取消訪問與此次經貿磋商無關，美國方面表示將另行邀請安排訪問。 (工商 ) #訪問 #取消 #農業 #美國 #中國 也許您會感興趣 推薦閱讀 打造智農前瞻 台大首設智農實驗室 12:062019/09/19 生活 中國信託優選收益債券ETF傘型基金 核准募集 20:002019/09/19 財經 學者觀點－預防性降息當道 QE東山再起 04:102019/09/20 產業特刊 陸官媒重申︰定要把「中國製造」向「中國創造」轉變 13:032019/09/20 兩岸 利明献：台商撤陸 台資銀要另闢蹊徑 04:092019/09/21 金融．稅務 當地影子銀行規模及問題不能忽視 惠譽：印度金融市場 國銀玩不起 04:092019/09/21 金融．稅務 歐鴻鍊：中華民國邦交斷光 對岸即完成統一 14:542019/09/21 政治 怕北京不合作 德國秘密金援陸百億 04:292019/09/22 國際 斷交海嘯恐釀台海風暴 04:102019/09/23 論壇廣場 威盛攻5G 登陸車載、安控市場 04:102019/09/23 證券．權證 國際熱門新聞 核能新發展 荷蘭完成熔鹽核燃料測試 - 國際 施壓外國給對手黑資料？川普認了通電話 - 國際 女王愛子與淫魔富豪鬧翻 全因枕邊人做這事 - 國際 不歡迎！伊外長入境美遭酸這句 - 時事 陸：取消訪美農業州與經貿磋商無關 - 國際 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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