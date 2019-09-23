澎恰恰、許效舜22日出席中華天使心身障才藝展演協會主辦的「逆風展翅國際身障日感恩演唱會」記者會，兩人號召外界愛心購票，並宣告將在11月3日舉行的感恩演唱會，率領「鐵獅亮光樂團」精采演出，澎恰恰語帶神秘表示，「表演90分鐘起跳，敬請期待。」

許效舜自5月宣布參選基隆市長以來，便積極參與該地區廟會活動，雖然選舉燒錢，但他認為錢一定得花，感謝大家拋磚引玉，他也打趣師父澎恰恰，「謝謝澎哥的300萬。」讓澎恰恰當場嚇傻，許效舜也對外喊話，「我從政很誠懇，不是來亂的，或許有人會覺得我是諧星，但我其實很正，一點都不斜。」他逗趣傳達心境。

澎恰恰（左起）、許效舜預告表演有驚喜。（中華天使心身障才藝展演協會提供）

金鐘獎頒獎典禮即將來臨，澎恰恰、許效舜及苗可麗主持《超級夜總會》自2014獲獎後，至今未入圍，被問到此事，澎恰恰強調，「節目已經8年了，老實講，是否入圍不重要，更重要的是觀眾看不看、在不在，能被大家看到我們就很開心了。」許效舜則開玩笑回應：「大家都希望得獎，但我跟澎哥可能已表演3世，我們的長相上舞台已經是福報，繼續為大眾服務才是最重要的。」

(中時 )