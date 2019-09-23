蘋果iPhone 11系列剛開賣，如果不想花大錢換新機，使用手機的習慣得趕快改。專家表示，一般人最常犯的6大惡習，可能害iPhone提早夭折，其中「從不關機」最致命，若想延長iPhone壽命，下列6個錯誤行為千萬別犯！

Top 6 從不清潔

研究顯示，手機的細菌數遠超過馬桶，而且耳機孔、充電孔會累積灰塵，應定期用非金屬的物體伸入孔內清理，否則將影響功能。

Top 5 從不關機

雖然iPhone不需要天天關機，但至少每周要重開一次，千萬不要用到電量變黃，甚至出現紅色警戒強制關機，才能維持良好的蓄電功能。

Top 4 從不刪照片

手機相簿照片超載其實對iPhone很傷，最好隨手刪除不需要的東西，或上傳雲端，空出10%的儲存空間最安全。

Top 3 不用原廠充電器

調查指出，99%的冒牌充電器都沒有通過安全測試，常常使用夜市或非正規管道購買的數據線、充電器，也等於將你的手機暴露在危險當中，建議還是使用原廠充電器，以免因小失大。

Top 2 用到沒電才充

用到沒電其實比充電整晚更傷，因為現在的智慧型手機都採用鋰電池，因此並沒有過度充電的問題，最好在手機快沒電之前就要提早充電，以免損及電池壽命。

Top 1 不拔掉手機殼就充電

大部分人手機殼一樁上就再也不拿下來，其實錯了！因為充電時帶著手機殼，容易使手機過熱或受熱不均，對手機都是一種危害。

(中時電子報)