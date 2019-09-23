國發會主委陳美伶表示，重大政策經費會經財務規劃核定，財務不用擔心。(洪凱音攝影)

總統選舉將近，執政黨釋出利多，高鐵南延屏東最快本周定案；但外界質疑，這麼多利多政策錢從哪裡來？國發會主委陳美伶今於立法院經濟委員會質詢前表示，「高鐵南延屏東案」是重大政策一定要做，現在正進行可行性評估，行政院核定的重大計畫會經財政部、主計總處參與，財務計畫絕對是重要一環，仔細衡量、計算後核定，財務不用擔心。

陳美伶進一步指出，「高鐵南延屏東案」現在正進行可行性評估，也是跨年度計畫，財務是調度規劃的問題，待綜合規劃完成後，會按工程時程進行財務規劃，絕不會因為經費問題而遭到擱置處理。

陳美伶表示，了解行政流程都知道，每項政策經行政院會通過，或院長核定的計畫方案，整個研擬過程中，財政部、主計總處都會參與，重大公共建設國發會也會審議，會做好財務規劃才核定，目前已對外公布的政策，在財務規劃上都是沒有問題的，不必太過擔心。

面對行政院強推的政策，時代力量立委徐永明質詢時提醒，國發會該有的專業還是要有，不要喪失該有的功能，淪為橡皮圖章。

(中時 )