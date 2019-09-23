動感天后蔡依林迎接出道20周年，日前宣布將在小巨蛋連唱6場直接跨年，讓粉絲嗨爆，還沒開放就推測票肯定超難搶！而蔡依林已開始投入準備工作，最近非常積極在臉書跟粉絲互動的她，藉機詢問眾人對於歌單的想法，引發網友熱烈回響，留言數瞬間破萬！

蔡依林年底將在小巨蛋開唱，在歌單部分傷透腦筋，昨特地上臉書po文丟出問題：「抒情歌選不定，一人點一首吧」，開放粉絲點歌，眾人也熱情回應，把她的經典歌曲幾乎都數了一次，甚至還有人點唱她當年參加歌唱比賽奪冠出道的歌曲〈Greatest Love of All〉，直呼想看她跟20年前的自己對唱的模樣，這答案讓天后連續回了6個驚嘆號，似乎相當驚喜。

其中還有網友許願，希望蔡依林抒情歌能連唱40分鐘，「讓傷心的姐妹們痛快的哭」，蔡依林笑回不如都抽掉舞曲，「從頭就躺著唱」，粉絲想像了畫面，覺得她會唱到睡著，蔡依林則說：「怕是被自己美妙的聲音給催眠了，提早散場」，而最引人注目的回答，則是有人點唱周董與阿信合作的最新歌曲〈說好不哭〉，沒想到天后竟然神回：「+1」，超俐落回答讓粉絲驚呆，期待屆時演唱會上可能出現的「驚喜」。

(中時電子報)