金門縣去年平均每戶家庭消費支出為62萬8620元。（李金生攝）

金門縣的家庭各項消費性支出中，以教育所占比例最低，只占2.22％。（李金生攝）

金門縣政府完成2018年家庭收支調查，結果顯示去年平均每戶家庭所得總額達122萬2520元，較前年的122萬1366元增加1154元，提高0.09％。若與2014年相較，5年來增加11萬0427元，約達9.93％，在全國22縣市中排名第9。去年平均每戶家庭儲蓄為39萬1565元，則高居全國第1。

調查結果指出，金門縣2018年平均每戶家庭儲蓄為39萬1565元，較2017年的32萬9132元增加6萬2433元，約達18.97％，也較2014增加7萬1554元，約達22.36％，位居全國第1。

縣府指出，金門縣平均每戶家庭儲蓄在2017年還排名第3，至2018排名上升為第1；另所得總額在2017年排名第8，2018年排名第9。

另2018年平均每戶家庭消費支出為62萬8620元，較2017年的62萬0715元增加7905元，約達 1.27％，若與2014年相較，5年來增加6萬5051元，約達11.54％，位居全國第16，達全國22縣市平均每戶消費支出72萬3957元的86.83％。

支出結構分析顯示，金門縣的家庭各項消費性支出中以住宅服務、水電瓦斯及其他燃料所占比例最高，達26.06％；食品及非酒精飲料次之，占14.99％；醫療保健再次之，占13.55％，而教育所占比例最低，只占2.22％。

2018年平均每戶家庭可支配所得則為102萬0184元，較2017年的94萬9847元增加7萬0337元，約7.41％，若與2014年相較，增加13萬6604元，約15.46％％，排名為第7位，達全國22縣市平均每戶可支配所得95萬1537元的107.21％，占全國首富之都─臺北市的73.96％。

另就家庭所得結構分析，金門縣2018年家庭所得主要來源為受雇人員報酬占所得總額的57.36％（2017年為57.85％），其次為移轉所得占所得總額的20.69％（2017為23.63％）係來自政府之福利津貼與補（救）助，再其次為財產所得占總額的13.81％（106年為12.98％），其餘為產業主所得占所得總額的8.14％（106年為5.55％）。

縣府指出，由近5年家庭所得結構顯示，縣內人口老化，政府發放老年年金等福利措施，致移轉收入的比率位居家庭所得結構中之第2位，僅次於受雇人員報酬。

(中時 )