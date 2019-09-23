近日傳出有非破壞性檢測公司中的檢驗人員疑因未佩戴輻射劑量佩章，因而接連罹患白血症，而原能會近3年查訪僅有1家違法，立法院教育及文化委員會今天邀請原能會主委謝曉星業務報告，多名委員關心此事，謝曉星說，從今年一月開始加強抽查，陸續已做了60多次稽查。

立委柯志恩指出，原能會近3年查訪結果僅有1家違法，依目前查訪方式有1家存在違法，這是否有黑數存在？立委黃國書表示，原能會說該公司的人員佩章符合輻射劑量符合相關規範，但勞動部職安署職業傷病防治中心調查認為為職業病，怎麼會原能會與勞動部調查結果不一樣？要以哪單位為標準？

立委李麗芬建議，除了加強稽查外，也要提示其他事業單位，此家公司的危險性。

謝曉星說，原能會為加強非破壞性檢測公司中的檢驗人員安全，今年一月起就陸續加強稽查力道，針對該公司每個月都會稽查，預計也會修正游離輻射法加重罰責，也已提醒其他事業單位。

(中時 )