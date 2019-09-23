太平區一位年約60歲的老翁21日上午騎著電動車行經光興隆橋時，忽然電動車沒電停在車道上，老翁因中風口語不清無助的待在道路中險象環生，坪林派出所兩位員警正執行太平休閒路跑勤務時發現了老翁，兩人擔心其發生危險，合力推了電動車將近700公尺遠，最後推到附近一處土地公廟充電，順利助老翁返家，路過民眾見到拍照po上網，稱讚兩人的暖心為民服務之舉，並獲廣大網友迴響，頻呼這是今天橋上「最美的風景」。

太平警分局坪林派出所警員張貴程、簡延圳，21日上午擔服太平休閒路跑勤務，於8點勤務快結束時，發現一名騎著電動車的老翁車子忽然停在光興隆橋近太堤西路口的車道上，兩人深怕老翁發生危險，上前一問才得知原來是電動車沒電，加上老翁因中風口語不清，無法表達身分及住處，僅手一直指著橋對面，員警心想老伯可能住在前面，於是決定推著電動車和老翁一同前進。

滿身大汗的兩人推過光興隆橋抵達興隆路某巷子內，老翁突然手指著巷內的一間土地公廟，當到廟前時老翁突然拿出插頭，表示要在這裡充電，並向員警示意感謝，兩人確定老翁安全後才離開。這段近700公尺的距離被路過民眾拍照po文，兩位員警獲得網友們的稱讚，並留言稱「暖警有愛心」、「橋上最美的風景」。

太平警方表示，家中如有年長或行動不便者，要多注意或提醒若使用電動車外出前應檢視電量是否充足，勿於電動車電力不足時騎乘外出或行駛太遠以免再遇上類似危急情況。

(中時 )