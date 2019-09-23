理財作家周怡潔與丈夫郭益宏，3年前遭大批投資人指控，周、郭鼓吹投資人在美國底特律買房投資，宣稱房屋皆有裝潢，但事後發現房子不但買貴，還詐騙修繕費，檢警調查時，搜索周、郭住處查扣大批香港保單，意外查出周、郭2人推薦買房投資期間，另涉嫌違法兼賣國外保單，台北地檢署今天依違反《保險法》起訴周、郭2人。

至於投資人指控周、郭及台灣「星富」地產負責人郭士彬、唐瑋憶及仲介郭獻明5人，招攬赴美買房，以修繕費名目涉嫌詐欺一案，檢方認為罪證不足，不起訴5人。

據了解，周怡潔曾經就讀輔大設計科系，出版《小資賺千萬人脈理財術：學會人脈理財讓你加薪百萬》、《不窮忙，年輕夫妻的五堂千萬致富課》書籍，也常舉辦財商講座及相關活動，是知名理財作家。

2016年間，有5名投資人到北檢控告周怡潔、郭益宏5人詐欺，指控周女時常在臉書上張貼與老公出國的合照，利用炫富的方式告訴她們要靠房地產日子才過得好，並在說明會說只要買房投資，每個月就有30萬至40萬元的收入。

有投資人說，她花了13萬美元買房，事後查實價登錄才發現價值只有7萬，且房子根本沒裝潢，漏水等問題一堆，她跟親戚借錢、信貸買房，如今卻背負200多萬元的債務。

另有投資人向檢方指控，在美國的房仲宣稱，他們買房的前屋主說，房子根本沒有裝修，認為向投資人收修繕費涉嫌詐欺。

但檢方依據雙方簽定的買房合約項目，除了房子裝修費用，還包括管理費用等其他名目，難認有5人詐欺犯意，且宣稱房子沒有裝修的美國房仲未能來台作證，再加上投資人曾在美國向地產公司提民事訴訟，被法院判決敗訴，認定5人詐欺罪證不足，將5人不起訴。

不過，檢方偵辦期間，曾搜索周怡潔及丈夫郭益宏住處，當場查扣大批香港保單及合約，查出周、郭在推薦買房投資期間，未經主管機關核准，帶民眾赴香港簽約違法販售國外保單，涉嫌違反《保險法》，今依法起訴。

(中時 )